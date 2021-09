5 to go își consolidează poziția în Constanța prin achiziția unui lanț local de cafenele

5 to go realizează prima achiziție a unui lanț local de cafenele prin preluarea operațiunilor Take Five Coffee din Constanța. Tranzacția a fost definitivată în această lună și vizează 3 dintre cele 4 cafenele… [citeste mai departe]