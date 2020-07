Stiri pe aceeasi tema

- Secretul pielii intinse a lui Gwyneth Paltrow? Actrița de 47 de ani iși maseaza chipul cu un mini-facaleț. Ea iși da seara cu rollerul peste fața și a doua zi se trezește fara riduri, cel puțin așa susține, noteaza click.ro. Machieuza Georgie Eisdell susține ca Gwyneth iși intinde pielea feței inainte…

- Zeci de mii de oameni au avut de suferit de pe urma poluarii din marile centre industriale ale Romaniei, in fata careia autoritatile comuniste nu au luat masuri adecvate. Copsa Mica, Baia Mare si Zlatna au devenit faimoase la inceputul anilor ’90 din cauza poluarii care a distrus mii de vieti omenesti…

- Șeful statului este sceptic fața de ideea integrarii europene a Republicii Moldova. Totuși, Dodon susține ca țara noastra trebuie sa aiba relații bune cu UE și sa profite de suportul oferit de Acordul de Asociere. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la…

- Caldura și umezeala din timpul verii ajuta afidele, melcii și daunatorii din gradina sa se inmulțeasca rapid in parcelele cu legume sau in pomii fructiferi. Dar pentru fiecare exista soluții eficiente! Alcoolul sau uleiul, soluții ecologice impotriva afidelor Stropește zonele afectate de paduchi cu…

- S-a vorbit mult in randul partidelor care au stat pe margine in aceasta perioada grea pentru Romania, despre ce trebuia sau nu trebuia sa faca Guvernul. Politicienii au dat sfaturi, au criticat și comentat orice decizie. Realitatea e simpla și clara. Am venit cu SOLUȚII concrete pentru cei afectați…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, ca a discutat cu Guvernul și cu șeful BNR despre situația economica a țarii și ca „am gasit soluții pentru toate” dar nu a anunțat niciuna.`Am discutat despre masuri pentru revigorarea economica. In Romania nu putem sa vorbim…

- Criza economica va afecta IMM-urile, astfel ca o parte dintre antreprenori vor fi nevoiti sa iasa din afacerile pe care le conduc, asta in vreme ce altii vor cauta noi oportunitati de intrare pe piata. O modalitate eficienta pentru gestionarea acestei crize economice este transferul de afaceri. Dan…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral continua demersurile pentru a gasi cea mai buna solutie in ceea ce priveste reabilitarea pasarelei de promenada din zona debarcader Cazino ndash; Mamaia. "Avem trei variante pentru conservarea temporata a acestui monument, care sunt bazate pe innisiparea…