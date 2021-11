Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea în Gruia este una foarte mare în acest sezon, clubul fiind obligat sa se autofinanțeze din rezultatele obținute în cupele europene și Liga 1. Neluțu Varga își dorește maximum de la antrenori și jucatori, iar acest lucru provoaca noi tensiuni. Conform Gazeta…

- Incurcate sunt caile dragostei. S-ar putea sa intalnești pe cineva care te iubește cu adevarat, dar oricat incerci, pot exista circumstanțe in care pur și simplu nu te poți indragosti de persoana respectiva și nici nu poți avansa spre o relație serioasa, chiar daca iți place foarte mult și mergi la…

- Pentru astazi meteorologii au prognozat cer variabil in zonele de centru și sud a țarii. In nordul zona de nord a țarii se așteapta ploi. In zona de nord a republicii, termometrele vor indica +10..+13 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +11..+14 grade, iar in sud se vor atesta…

- Pentru astazi meteorologii au prognozat cer variabil. In zona de nord a republicii, termometrele vor indica +16..+19 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +17..+20 grade, iar in sud se vor atesta +18..+21 grade. Presiunea atmosferica va fi inalta. Vintul va sufla din sud-est…

- Facturile mari la gaze naturale si electricitate au creat panica in toata țara. Insa „nu prețurile mari vor fi cele mai mari probleme ale Romaniei, ci lipsa gazelor”, a anunțat Asociația Energia Inteligenta, intr-un raport. Aproape 40% dintre consumatorii romani vor ramane fara gaze, in scenariul pesimist,…

- Deputatul Radu Popa a susținut azi in plenul Camerei Deputaților ca problema energiei este una mai complexa. Social-democratul considera ca trebuie luate masuri urgente in legatura cu prețurile tot mai mari la energie, doar ca soluțiile trebuie cautate și pe termen scurt, dar și pe termen mediu și…

- Pentru astazi meteorologii au prognozat pe alocuri ploi cu descarcari electrice. In nordul țarii termometrele vor indica +21..+24°C ziua, in centru +22..+25 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre +23 și +26 °C ziua. Presiunea atmosferica va fi normala. Vintul va sufla…

- Actrița Daniela Nane are aproape 50 de ani și arata mai bine ca niciodata. Dovada sta in cele mai recente apariții ale acesteia la diverse evenimente. Fosta Miss Romania 1991 a dezvaluit care este secretul ei și chiar a recunoscut, la un moment dat, ca apeleaza la procedure de infrumusețare. „Nu pierd…