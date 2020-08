Stiri pe aceeasi tema

- Priveste cu atentie fotografia si alege casa in care ti-ar placea sa locuiesti. Iata ce dezvaluie casa visurilor tale despre tine: 1. Casa la tara De obicei, persoanele romantice si calme sunt atrase de genul acesta de casa. Oamenii care aleg prima fotografie isi fac cu greu noi prieteni. Pentru ei…

- Este un aliment la moda al zilelor noastre, fiind recomandat de guru ai wellness-ului, pentru o viața echilibrata și sanatoasa. Oamenii de știința lanseaza un avertisment asupra consumului de semințe de in. In cantitați mari, poate provoca intoxicații cu cianura. Semințele de in sint bogate in fibre,…

- Pe langa zimbri, paduri dese si flori rare, in arealul Parcului Natural Vanatori-Neamt poate fi gasit si un obiectiv de mare valoare arheologica: Izvorul Slatina. Oamenii il folosesc de mii de ani ca sursa de sare.

- Scandalul benzinariei care se construieste pe strada Nicolae Dimo din Capitala continua. La sedinta Consiliului Municipal a venit o locatara a unui bloc din preajma, care acuza autoritatile municipale ca ar fi ajuns la o intelegere ascunsa cu antreprenorul.

- O patrula de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sacele a observat un conflict pe str. Barajului in care erau implicate trei persoane. Oamenii legii au intervenit imediat pentru a aplana conflictul, care a luat sfarșit la sfarșit apariția polițiștilor. „​Cu ocazia primelor cercetari efectuate,…

- Inundațiile lovesc la Sacele și la Zizin, județul Brașov. Mai multe gospodarii de pe strazile Barajului și Lamaiței din Sacele au fost invadate de ape. Oamenii au cerut ajutorul pompierilor care s-au deplasat la fața locului cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit brasovstiri.ro.Citește…

- Romania traiește, in acest an, cea mai mare seceta din 2007 incoace, iar agricultorii se plang ca recolta de grau va fi cel mult la jumatate fața de normal. Oamenii spun ca nu au irigații, pentru ca statul nu umple canalele cu apa, și spun ca tot ce le-a mai ramas e sa se roage. Totuși, ei spun și ca…

- O familie din Timis a amenajat in satul Grosi un camping unde se poate dormi in cort sau la casute, punand astfel pe harta turistica un loc mirific, dar uitat de lume. In zona, sunt mai multe obiective pentru cei pasionati de turismul rural