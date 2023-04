Stiri pe aceeasi tema

- Impamantenita de foarte mulți ani este o vorba „vremea trece, leafa merge, noi muncim cu spor!”. De fapt, aceasta ironie se referea la cei care, in realitate, nu faceau nimic, dar primeau lefuri consistente. Dar, daca va inchipuiți ca astazi este altfel, s-ar putea sa fiți dezamagiți, iar ca dovada…

- Bilanțul victimelor tragediei seismice ce a afectat Turcia și Siria continua sa creasca iar șansele descoperirii posibililor supraviețuitori ai cutremurului fiind pe zi ce trece mai scazute. Nae Alexandru retraiește zilele acestea tragedia familiei și miracolul supraviețuirii sale. Caci actorul a fost…

- Sebastian Buhai, unul dintre puținii economiști care au susținut stoparea importului de gaz rusesc la inceputul razboiului, explica de ce economia UE supraviețuiește foarte bine fara gazul rusesc, in ciuda previziunilor catastrofale venite dinspre Kremlin.

- Balconul unui apartament din Roman a fost cuprins de flacari, luni, 6 februarie, din cauza unui fumator neglijent. “Prin apel la 112, la ora 15:53, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui incendiu la un apartament situat intr-un bloc de locuințe, pe strada Gloriei in municipiul Roman. La…

- Continuarea filmului "Gladiator" de Ridley Scott va fi lansata pe 22 noiembrie 2024, a anuntat vineri Paramount Pictures. Paul Mescal, nominalizat la Oscar pentru „Aftersun", este in negocieri pentru a juca rolul principal, scrie Variety. Filmul, care nu are inca un titlu, va fi produs de Scott, de…

- Sportivul roman David Popovici este unul dintre cei cinci candidati la titlul de cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul 2022, informeaza forul continental. In varsta de 18 ani, Popovici a cucerit anul trecut doua medalii de aur la Mondiale…

- Istoria unui spital construit de breslele orasului acum 150 de ani se rescrie in prezent. Spitalul Precista Mare din Roman este reabilitat cu o suma imensa, printr-un proiect aprobat de catre CNI.

- Un sofer care nu a acordat prioritate de trecere unei ambulante si a intrat in coliziune cu aceasta s-a ales cu permisul de conducere retinut si amenda de 1.305 lei. Accidentul s-a produs luni, 30 ianuarie, in jurul orei 14, pe DJ 156 si, din fericire, s-a soldat doar cu pagube materiale, desi, in urma…