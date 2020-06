Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oficiali electorali din Rusia avertizeaza asupra riscului raspandirii noului coronavirus si refuza sa participe la organizarea referendumului constitutional menit sa-i permita lui Putin sa ramana la putere pana in 2036, relateaza Reuters.

- Oameni de stiinta de la un institut moscovit si-au inoculat un prototip de vaccin impotriva noului coronavirus in contextul in care autoritatile doresc ca Rusia sa fie printre primele tari care dezvolta un vaccin impotriva COVID-19, comenteaza vineri France Presse.Aflat la conducerea Institutului…

- Un numar record de decese din cauza COVID-19 a fost inregistrat in Rusia. Cele mai recente statistici arata ca intr-o singura zi au murit 113 oameni, cel mai mare indice de la debutul epidemiei in Rusia. In total, numarul celor care si-au pierdut viata ajunge la 2418.

- La Moscova are loc o parada a aviației militare cu prilejul Zilei Victoriei, care se desfașoara in acest an in condiții de pandemie. Deasupra Pieței Roșii zboara 75 de avioane și elicoptere, iar in toata Rusia vor face spectacol in aer 597 de aparate de zbor. Fii la curent cu toate…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat Legea care prevede simplificarea procedurii de acordare a cetațeniei. Acum nu va mai fi obligatoriu sa se renunțe la cetațeniile altor state, daca cineva vrea și cetațenia rusa, scrie Ria Novosti. Persoanele care s-au nascut în…

- Situație ieșita din comun intr-un oraș din Ucraina. Autoritațile au decis sa sape peste 600 de morminte pentru cei care vor pierii in urma pandemiei de coronavirus, insa pana an acest moment nu s-a inregistrat niciun deces. Locuitorii sunt revoltați de acest gest extrem.

- Directorul unui important centru de cercetari medicale din Rusia a afirmat marti in fata presedintelui Vladimir Putin ca laboratorul sau este pregatit sa testeze pe oameni vaccinuri experimentale impotriva noului coronavirus incepand din luna iunie, informeaza agerpres.ro.