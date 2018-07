Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu a obtinut anul trecut venituri lunare medii de 65.600 de lei in calitate de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in scadere fata de anul precedent, iar prim-viceguvernatorul Florin Georgescu a obtinut de la BNR un venit lunar mediu de 62.475 lei, potrivit declaratiilor…

- Mugur Isarescu, aflat de aproape 29 de ani la sefia Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a facut, luni, un anunt care a surprins pe toata lumea. Presa speculeaza, insa, ca decizia de a pleca de la sefia BNR, luata aproape imediat dupa intalnirea cu Dragnea, ar avea in spate motive mult mai importante…

- Ziua si recordul doborat pentru indicele ROBOR, in functie de care e stabilita dobanda la majoritatea creditelor in lei. Azi, a ajuns la 2,73 la suta, adica cea mai mare valoare din ultimii trei ani si jumatate. Specialistii in economie spun ca romanii care au de returnat imprumuturi in moneda nationala…

- UPDATE: Intrevederea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, desfasurata joi la Parlament, a vizat "situatia si evolutiile previzibile ale economiei, cu accent pe factorii de influenta a ratei de inflatie, precum si referitor…

- Premierul Viorica Dancila s a intalnit, joi, in Parlament, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei BNR , Mugur Isarescu, transmite Antena3.ro. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu si cu prim viceguvernatorul Florin Georgescu au intrat in biroul lui Liviu Dragnea. In biroul lui Liviu Dragnea a intrat…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a venit joi dupa-amiaza la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, unde discuta cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă a ajuns în jurul orei 15,30…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, joi, la Palatul Victoria, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Intalnirea va avea loc in cursul zilei de joi, la sediul Guvernului. Printre temele abordate se vor numara nivelul inflatiei si indicele ROBOR.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, astazi, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului a decis o serie de discutii, separate, mai intai cu conducerea BNR si apoi cu seful Guvernului, pentru medierea intre cele…