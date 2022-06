Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal, in varsta de 36 de ani, s-a calificat in a 14-a finala la Roland Garros unde va juca cu norvegianul Casper Ruud. Sportivul a dezvalui care este secretul longevitații sale și ce alimentație stricta ține pentru a se menține tot timpul in forma.

- Emilia Ghinescu este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, iar vedeta are un trup de invidiat. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca merge in sala de fitness de patru ori pe saptamana și se antreneaza intens pentru a arata in cea mai buna forma a…

- Inna e una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, insa de-a lungul timpului toata lumea a fost curioasa sa afle cum reușește cantareața sa se mențina atat de bine. Vedeta susține ca nu ține nicio dieta, dar are grija al alimentație.

- In varsta de 33 de ani, Roxana Nemeș a fost des felicitata de urmaritorii ei din mediul online pentru felul in care arata. Acum, intr-o postare pe Facebook, actrița a explicat cum se menține in forma, deși a renunțat la diete de ceva vreme. „Pentru ca mereu ma intrebați cum am slabit și cum ma mențin,…

- Monica Anghel este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din Romania. Are o voce de invidiat și o silueta asemanatoare. Vedeta a adoptat un stil de viața sanatos și se simte mai bine ca niciodata. Care este secretul Monicai Anghel Monica Anghel a adoptat un stil de viața sanatos și are…

- Andreea Antonescu, fosta concurenta de la „Survivor Romania” a luat o decizie importanta cu privire la felul in care arata. Vedeta a recunoscut ca a intrat din nou in sala de sport, dupa 15 ani, ți ține dieta, pentru a ajunge la greutatea dorita.„De un an de zile incoace am inceput sa țin diete, mai…

- Ela Craciun, in varsta de 39 de ani, este mama a trei copii, insa are o silueta de invidiat, intreținuta cu sport și o alimentație sanatoasa. Prezentatoarea TV ne-a dezvaluit cum iși intreține tenul și ce intervenții are la nivelul feței. ,,Am apelat cu incredere la procedurile de infrumusetare propuse…