- In județul Botoșani, in cateva catune din nord, se mai pastreaza inca obiceiul acoperirii caselor cu stuf. Oamenii locului spun ca meșteșugul incepe sa se piarda intr-un ritm accelerat. Culmea, cei mai interesați de aceasta tehnica tradiționala sunt occidentalii.

- Școlile dintr-o comuna de la capatul Romaniei fac performanța in educație. La Dersca, mulți elevi, copii de agricultori sau crescatori de animale obțin premii la concursuri și olimpiade la nivel județean și național. Mulți dintre aceștia iși impart timpul intre școala și munca in gospodarie.

- N. D. Potrivit unui comunicat, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT) Prahova va organiza, in perioada 15-16 iunie 2024, la Gradina Botanica de la Bucov, evenimentul ”Vara Copiilor”. Conform organizatorilor, evenimentul menționt ”promite doua zile pline de distracție, invațare…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, vineri și sambata, in 31 mai și 1 iunie, Primaria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural “G.M. Zamfirescu” organizeaza o serie de activitați pentru copii cu activitați muzicale și interactive, jocuri de socializare clasice și gigante și cu multe surprize.…

- Calendar inscrieri la creșa și gradinița: Noutate importanta in acest an. Incepe ”competiția” intre parinți Calendar inscrieri la creșa și gradinița: noutate importanta in procedura din acest an. Pe fondul unei crize majore de locuri la nivel național, incepe competiția intre parinți. Incep inscrierile…

- Un restaurant din Capitala a starnit controverse pe Facebook, dupa ce a atras atenția clienților care vin insoțiți de copii ca in timpul vizitei micuții sunt obligați „sa ramana tot timpul așezați” la masa. Este vorba despre un anunț afișat inca de acum cateva luni și prin care se incearca prevenirea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care defineste notiunea de instrainare parinteasca, stabileste modalitatile in care aceasta poate fi constatata, efectele juridice ale constatarii existentei instrainarii parintesti, urmand a fi instituite masuri in contextul cresterii…

- Nutriționistul Luminița Catana ofera detalii despre o cura mai puțin obișnuita și cunoscuta: cea cu papadie. Se face primavara și are un rol detoxifiant, de stimulare a drenajului limfatic și de susținere a funcției hepatice.