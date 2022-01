Japonia are cea mai mare speranța de viața din lume. Daca durata medie de viața in Elveția este de aproximativ 83,4, in Japonia este de 84,3. Cu toate acestea, principalul lucru nu este doar sa traiești mult, ci sa traiești fericit și intr-un mod sanatos. Apreciem japonezii pentru felul lor... The post Secrete japoneze pentru o viața mai lunga și mai sanatoasa appeared first on Tabu .