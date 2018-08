Secrete din avion pe care nu le ştiai In primul rand, este vorba despre aparatele electronice pe care pasagerii le au asupra lor cand merg cu avionul. Contrar "legendelor", telefoanele mobile si alte aparate electronice nu provoaca prabusirea unui avion, dar un telefon mobil care isi cauta semnalul pot sa ii deranjeze pe piloti atunci cand avionul se pregateste de aterizare. E bine de stiut ca si pilotii dorm in timpul zborului. Potrivit unui sondaj realizat in mai multe tari, aproximativ 54 la suta dintre piloti au recunoscut ca au adormit la mansa in timp ce pilotau avioane cu pasageri. In ceea ce priveste mastile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul are 53 de ani si este din judetul Timis, iar weekendul acesta participa la un zbor de antrenament pentru mitingul aerian Suceava Air Show. Avionul sau, de mici dimensiuni, s-a ciocnit in aer cu un altul, apoi in urma impactului cele doua s-au prabusit in afara pistei. Celalalt pilot a fost…

- Avionul, un Junker JU52 HB-HOT construit in 1939 in Germania, apartinea companiei JU-Air, fondata in 1982. Aparatul de zbor, care poate transporta 17 pasageri si trei membri ai echipajului, s-a lovit de versantul vestic al muntelui Piz Segnas, la o altitudine de 2.540 de metri, in cantonul…

- Prabusirea unui avion militar de colectie, sambata dupa-amiaza, in estul Elvetiei ar putea sa se fi soldat cu pana la 20 de morti, a informat presa elvetiana, transmite duminica AFP. Avionul, un Junker JU52 HB-HOT construit in 1939 in Germania, apartinea companiei JU-Air, fondata in 1982. Aparatul…

- Cei doi piloti care s-au catapultat in urma accidentului aviatic de astazi, 16 iulie, din judetul Bacau, au fost transportati pe cale aeriana la Spitalul Universitar de Urgenta Militar din Bucuresti, informeaza Ministerul Apararii.

- Cei doi piloti care s-au catapultat in urma accidentului aviatic de astazi, 16 iulie, din judetul Bacau, au fost transportati pe cale aeriana la Spitalul Universitar de Urgenta Militar din Bucuresti, informeaza Ministerul Apararii.

- Cei doi piloți din avionul militar care s-a prabușit, luni, in comuna Nicolae Balcescu, nu au nicio leziune, fiind duși teferi la Garnizoana Bacau, potrivit prefectului județului, Maricica Coșa.Prefectul județului Bacau, Maricica Coșa, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca cei doi piloți au ...

- Mai multe accidente cu avioane IAR 99 Șoim au avut loc in Romania in ultimii ani. Cele mai multe dintre aceste catastrofe aviatice s-au produs in timpul unor zboruri de anternament. Accidentul produs luni in localitatea Nicolae Balcescu din județul Bacau nu este singurul in care au fost implicate avioane…

- Piloții comunica, de obicei, intre ei și cu cei resposabili de controlul traficului aerian folosind coduri mai puțin cunoscute. Iata doua dintre ele.Codul "7500" inseamna ca avionul este deturnat.