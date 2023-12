Stiri pe aceeasi tema

- Europa Libera a cerut Administrației Prezidențiale sa spuna cat a costat turneul in Africa al președintelui Klaus Iohannis și ce a facut in afara acțiunilor publice, data fiind durata vizitei - zece zile. Administrația Prezidențiala a comunicat Europa Libera ca informațiile sunt secrete. Administrația…

- Administratia Prezidentiala a transmis, intr-un raspuns oficial la solicitarea News.ro referitoare la costurile turneului oficial efectuat de seful statului, recent, in Africa, ca detalierea cheltuielilor necesare pentru aceste deplasari externe, pe destinatii, perioade si categorii, nu este posibila,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Mircea Fechet a fost prezent, marti, in Comisia pentru afaceri externe a Camerei pentru a oferi explicate privind vizita sa recenta in Kenya, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis.

- Noi imagini cu președintele Klaus Iohannis și Carmen Iohannis, din timpul vizitei din Africa, au aparut pe rețelele sociale. Cuplul prezidențial s-a plimbat in weekend cu o nava de agrement privata de mare viteza.

- Editie Speciala Radar Geopolitic cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. INVITATI: Radu Carp, profesor universitar la Facultatea de Stiinte Politice a Universitatii Bucuresti, generalul (r) Mircea Mindrescu, fost comandant NATO, profesor universitar Alexandru Lazescu, analist

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…

- Medicamentele expirate sau nefolosite, care provin de la populație, vor fi colectate la spitale publice sau private. Aceste spitale au obligația sa le preia și sa le elimine definitiv. Este ceea ce prevede Legea privind reforma in domeniul sanatații in legatura cu gestionarea medicamentelor expirate…

- Bugetul presedintiei franceze „a derapat” in 2023 de o maniera inedita, in principal, din cauza cheltuielilor legate de deplasari. Pentru anul in curs, acest buget „votat la nivelul de 114,4 milioane de euro” ar putea atinge „intre 123 si 127 de milioane”, subliniaza Rene Dosiere, specialist in nivelul…