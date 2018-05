Secrete ale cuplurilor satisfăcute sexual Ca sa nu te afli printre primele enumerate, iata cateva secrete ale cuplurilor satisfacute si din punct de vedere sexual. 1. Programeaza sexul

Suna ciudat sa-ti notezi in agenda activitatilor lunare zilele in care urmeaza sa faceti sex. Dar in acest fel vei sti exact cand ai o fereastra comuna cu sotul tau. „Pentru persoanele care formeaza un cuplu de mult timp, sa-ti programezi o partida de sex poate inseamna o experienta sexuala de inalta calitate", explica dr. Victoria Zdrok Wilson, co-autoare a cartii „Solutii de sex pentru 30 de zile". Decat sa iti inchipui ca ceva programat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca sesizarea formulata dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va ajunge in cursul zilei de luni la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR).Citește și: ALERTA - Viorica Dancila a semnat…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat marti ca va trimite in curand o echipa de inspectori in orasul sirian Douma, in Ghouta Orientala, pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice de pe 7 aprilie, in care au fost ucise zeci de persoane si care a declansat reactii…

- Cel mai tare show de muzica pleaca la drum! Sunt patru scaune, cu patru artiști cunoscuți. Crezi ca ești mai bun? Ii provici! Primești patru cercuri albastre - un singur ”roșu” te trimite acasa, apoi alegi cu cine dorești a te duela. Publicul alege cine ramane pe scaun. Nu e loc de pierdut timpul: ”Aici…

- Cotidianul Libertatea a lansat astazi harta interactiva a campaniei #salvatipipera . Cu ajutorul acestui instrument, cartierul de afaceri Pipera Sud poate fi explorat virtual. Urmatoarele materialele aferente campaniei vor fi integrate aici iar cititorii vor avea posibilitatea sa navigheze chiar in…

- Uneori dintr-un complex de inferioritate, dintr-o neacceptare, incepem sa construim o imagine, o poveste, o masca, un rol pe care il jucam intr-o echipa, pentru a ne accepta. “Saritorul”, “Politicosul”, “Number 1”, “Stie Tot”, Rezolva Tot”, “Favoritul…

- Presedintele PSD Constanta, Felix Stroe, s a intalnit ieri, la Baneasa, cu activul de partid din sudul judetului. In urmatoarea perioada va avea loc o sedinta similara la Navodari si cu social democratii din zona de nord a judetului. Stroe a declarat pentru ZIUA de Constanta ca aceste intalniri sunt…

- Ministrul de Finanțe a preciza ca guvernul cauta soluții pentru indemnizațiile pentru mame. Declarația lui Eugen Teodorovici a venit dupa ce in spațiul public au aparut informații despre scaderea indemnizațiilor dupa transferul contribuțiilor și majorarea salariului mediu brut. Ministrul de Finanțe,…

- Directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes a facut luni, 5 februarie o vizita de lucru in județul Dambovița. Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole si prefectul judetului Dambovita, Antonel Jijiie, au primit vizita directorului general al CFR Calatori, Iosif Szentes.…