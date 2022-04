Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat ca impreuna cu alti ministri de Finante au parasit, miercuri, o sedinta cu usile inchise a G20 cu Rusia, deoarece "relatiile cu Rusia nu pot decurge in mod normal in ceea ce priveste participarea sa la forumurile globale unde tarile se intalnesc pentru…

- Presedintele american Joe Biden afirma ca nu a cerut o schimbare de regim in Rusia atunci cand a spus, sambata, ca Vladimir Putin “nu poate ramane la putere”, informeaza The Guardian. „Domnule presedinte, vreti ca Putin sa fie inlaturat? Domnule presedinte, ati facut un apel pentru o schimbare de regim?”,…

- Rusia a anuntat, duminica, ca sancțiunile occidentale au inghetat aproape jumatate din rezervele Rusiei de aur si valuta straina, astfel ca administrația de la Kremlin se bazeaza acum pe ajutorul oferit de China pentru a face fata consecintelor economice. Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat…

- Janet Yellen, secretarul Trezoreriei SUA, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume. „Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”, a declarat Janet…

- Rusia va fi pregatita sa redirectioneze livrarile de energie catre alte piete in cazul in care sectorul sau energetic va fi vizat de noi sanctiuni occidentale, a declarat miercuri ministrul rus de Finante, Anton Siluanov.