- Germania incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari, inclusiv din Statele Unite. ”Avem o sansa mare sa facem ce este in mod normal imposibil in Germania: sa construim un terminal de gaze naturale lichefiate in aproximativ 10 luni si sa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi, intr-un interviu pentru BBC , țarile europene care continua sa cumpere petrol rusesc ca-și „caștiga banii din sangele altora”. Zelesnki a dat exemplul Germaniei si Ungariei, pe care le acuza ca blocheaza eforturile de a impune un embargo UE asupra…

- Statele Unite și aliații sai iau in considerare sancțiuni suplimentare pentru a pedepsi Rusia pentru „atrocitațile” comise in Ucraina, chiar daca sancțiunile existente dau o lovitura puternica economiei ruse, a declarat joi secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, citata de Hotnews . „Economia…

- Pentagonul a respins propunerea Poloniei de a-si transfera avioanele de lupta MiG-29 in Statele Unite pentru a fi livrate apoi in Ucraina, numind-o „neviabila", a declarat marti secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Pentagonul este in legatura cu guvernul polonez in legatura…

- Rusia a amenințat direct, pentru prima data de la invadarea Ucrainei, ca va sista livrarile de gaze spre Europa prin conducta Nord Stream-1. A facut-o prin gura vicepremierului rus, Alexandr Novak, la televiziunea de stat. Avertismentul Moscovei vine cu puțin timp înainte ca liderii europeni…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni noi sancțiuni internaționale impotriva Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina, propunand boicotarea petrolului rusesc și a altor produse vandute de Rusia și oprirea exporturilor catre Rusia, transmite Reuters. Zelenski a declarat ca presiunea…

- Intr-o declarație consemnata de agenția TASS , miliardarul rus Alexey Mordashov spune ca ”nu am fost niciodata apropiat de politica”. TUI este una dintre cele mai mari firme de turism ale lumii, cu sediul in Germania. Alexey Mordashov este, conform Forbes, al patrulea cel mai bogat om din Rusia. Conglomeratul…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea folosi "cele mai neplacute mijloace", inclusiv armament chimic sau biologc interzis, cu scopul de a infrange Ucraina, acuza ministrul britanic de Externe Liz Truss, relateaza The Associated Press. "Ii indemn pe rusi sa nu escaladeze acest conflict, insa trebuie…