- Un politist in varsta de 28 de ani a fost gasit de seful sau, miercuri, spanzurat in locuinta sa de serviciu din Radauti, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ''Dimineata la prima ora nu s-a prezentat la serviciu. L-a sunat seful lui de post. Nu a raspuns…

- Un tanar din comuna Mihai Eminescu a fost condamnat definitiv la 11 ani si cinci luni de inchisoare cu executare dupa o crima comisa cu masina. Sentinta definitiva a fost pronuntata astazi de Curtea de Apel Suceava, magistratii reducand pedeapsa stabilita de Tribunalul Botosani care il condamnase in…

- Un imens scandal politic s-a declanșat la Sofia dupa ce procurorul general al Bulgariei l-a acuzat pe președintele Radev de corupție și abuz in serviciu. Șeful statului respinge acuzațiile și spune ca, in realitate, se urmarește doar senzaționalul in politica.

- Președintele Directoratului CEO, Sorinel Boza, a declarat ca negocierile la noul Contract Colectiv de Munca vor incepe la finele lunii ianuarie. Boza a afirmat ca in ultimii trei ani fondul de salarii al companiei a crescut cu 230 de milioane de lei și a lasat de ințeles ca, in urma negocierilor…

- Guvernul ”va ingheta salariile demnitarilor” Foto gov.ro Guvernul va îngheta indemnizatiile celor care ocupa functii de demnitate publica, pentru ca acestea sa nu mai creasca atunci când este majorat salariul minim pe economie. Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban,…

- Șeful de post din Bonțida a refuzat sa ia mita de la o femeie care i-a oferit 10.000 de lei pentru a nu-și indeplini atribuțiile de serviciu. ”Spune NU mitei! Asta a spus și colegul nostru, Loredan Padureț, șeful de post de la Bonțida, in momentul in care i s-au oferit 10.000 de lei și alte foloase…