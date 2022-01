Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in conferinta de presa comuna cu Secretarul General OCDE, Mathias Cormann, ca negocierile de aderare si apartenenta la OCDE vor deschide Romaniei usa unui club de expertiza de talie globala pe care il vom putea accesa si de unde vom putea primi asistenta pentru…

- Prioritatea imediata în ceea ce privește economia și sanatatea publica trebuie sa fie creșterea masiva a ratei de vaccinare, care se situeaza la circa 40% și este printre cele mai scazute din Europa, se arata în studiul OCDE. „Provocarile vor continua în toate țarile. Prioritatea…

- PSD cere adoptarea cat mai urgenta a noii Ordonanțe care sa stopeze creșterile facturilor la energie și gaze și considera ca forma pusa astazi in transparența publica de Ministrul Energiei trebuie completata pentru a fi coerenta și eficienta. In acest sens, experții PSD au elaborat o lista cu observații…

- In Romania sunt inmatriculate mai multe mașini second hand, in comparație cu cele noi, spune ministrul Mediului. „Degeaba investim noi foarte mult si venim din partea statului cu acest sprijin catre cei care cumpara masini noi, daca pe partea cealalta inmatricularile se fac la liber”, a declarat Tanczos…

- „Sportul romanesc se bucura de masuri de relaxare privind participarea spectatorilor la competitiile sportive, ca urmare a hotararii de guvern adoptate in sedinta de Guvern de astazi, pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la H.G. nr. 1183/08.11.2021, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul…

- Medicul Razvan Cherecheș, șeful catedrei de sanatate publica de la Universitatea Babeș-Bolyai, a lansat un val de acuzații la adresa Secretariatului de Stat pentru Culte in cadrul unei dezbaterii online „Sanatatea in timp de pandemie: intre Ecclesiast și Știința” organizata de Universitatea Babeș-Bolyai…

- PSD si PPU-SL au semnat miercuri un acord politic pentru elaborarea "Strategiei Nationale pentru demografie". Documentul a fost semnat de prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, si de presedintele Biroului Executiv al PPU-SL, Gratiela Gavrilescu, la Palatul Parlamentului. Acordul vine in contextul…

- Campania de vaccinare sare din eșec in eșec. In Romania numarul celor care au ales sa se vaccineze e extrem de mic fața de media UE. Insa, introducerea certificatului verde a determinat o creștere a numarului celor care se vaccineaza. Chiar și așa, probelemele nu se incheie. Platforma de vaccinare…