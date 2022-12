Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut statelor Alianței sa ofere sprijin suplimentar Ucrainei, motivand ca furnizarea de armament va aduce pacea in aceasta țara si considerand drept legitime atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite Agerpres . „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu de sfarsit de an…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea transforma intr-un razboi intre Rusia și NATO, potrivit The Guardian. „Daca lucrurile merg prost, pot merge ingrozitor de prost”, a declarat secretarul general…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a apreciat sprijinul Germaniei pentru Ucraina, in declaratii facute in editia de duminica a cotidianului national Die Welt, potrivit DPA, informeaza Agerpres . Jens Stoltenberg a precizat ca „sprijinul puternic al Germaniei face o diferenta decisiva”. Exprimandu-se…

- Vladimir Putin a facut „mai multe greșeli uriașe și strategice” cand a invadat Ucraina, a declarat, miercuri, 9 noiembrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat in Marea Britanie, scrie The Guardian și Hotnews . „Una dintre greșeli a fost sa-i subestimeze pe ucraineni – curajul lor, angajamentul…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat, luni, cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiunile de escaladare a conflictului cu Ucraina.