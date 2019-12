Relațiile dintre NATO și Moscova au devenit incordate dupa ce Rusia a anexat Crimeea in 2014. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca are incredere in dialogul cu Rusia. „De aceea, daca este un context potrivit, desigur ca sunt dispus sa am o intrevedere cu președintele Putin. Cred ca este mai bine sa ne intalnim decat sa nu ne intalnim și este mai bine sa discutam. Mai ales cand relațiile sunt incordate, este important sa ne aflam in jurul aceleiași mese".

Stoltenberg a continuat: „Rusia este cel mai important vecin al nostru și aici va ramane, de aceea trebuie sa facem…