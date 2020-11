Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri seara, ca secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a fost confirmat cu COVID-19, precizand ca acesta a avut simptome, s-a tratat la domiciliu si de marti poate iesi din izolare. ‘Noi l-am avut infectat pe domnul secretar general Paul Stanescu, eu am avut contact cu el si mi-am facut imediat testul. Domnul Stanescu a avut simptome, s-a tratat la domiciliu si de marti poate iesi. Si domnul Vasile Dincu a fost infectat. (…) Eu cred in testare, ea trebuie facuta mai ales atunci cand exista anumite suspiciuni. Cred in purtarea mastii, mi-a demonstrat-o…