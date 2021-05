Stiri pe aceeasi tema

- Optimismul premierului Cițu nu este deloc molipsitor, ba din contra, este ingrijorator, afirma secretarul general al PSD, Paul Stanescu: „S-a specializat sa vanda iluzii la foc automat”. „Lauda exagerata a domnului Cițu nu miroase a bine. Optimismul premierului Cițu nu este deloc molipsitor,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, afirma ca premierul Florin Citu "s-a specializat sa vanda iluzii la foc automat" despre campania de vaccinare si revenirea la normalitate, iar Guvernul a deprins "un obicei foarte prost" sa dea responsabilitati romanilor, companiilor, administratiilor locale,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, ii critica pe liderii USR PLUS pentru criza politica generata prin revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații: „In loc sa ofere soluții clare și concrete pentru gestionarea pandemiei, Coaliția Haosului ne arunca din lac in puț”. „Țara…

- Rusia suplimenteaza capacitatile militare in Europa de Est si incearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova, a afirmat miercuri secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Germania pledeaza pentru dialog, iar SUA asteapta predictibilita

- Secretarul general PSD, Paul Stanescu, a declarat marți, la Antena 3, ca Vlad Voiculescu se comporta ca „soprana din corul bocitoarelor”. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? „Ma uit la Vlad Voiculescu ce face. Daca…

- Presedintele K. Iohannis a avut o convorbire cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, secretar general NATO. Foto: Arhiva. Reconfirmarea unitații aliate și a soliditații relației transatlantice reprezinta pentru România teme centrale ale summit-ului NATO din acest an, a afirmat…

- Secretarul general PSD, Paul Stanescu, a criticat decizia coaliției de guvernare de a nu crește punctul de pensie in acest an. Citește și: DECIZIE - Primele SPORURI care se TAIE in sistemul bugetar in 2021: Anunțul lui Ludovic Orban / VIDEO „Guvernul Citu si Guvernul Orban sunt la pachet,…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat ca marca "Steaua Bucuresti" apartine Clubului Sportiv al Armatei, in timp ce dreptul de participare in Liga I este al gruparii FCSB. Despre problema palmaresului, acesta a precizat ca nu exista o decizie a vreunei instante…