Secretarul general al PNL, Ilie Bolojan, presedintele PNL Bihor, a declarat vineri ca liderul PNL, Ludovic Orban nu s-a consultat in partid privind plangerea penala la adresa premierului. Ilie Bolojan a declarat ca „domnul Orban nu s-a consultat in interiorul partidului cand a luat aceasta decizie". „Eu, personal, nu sunt adeptul unor astfel de plangeri,