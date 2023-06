IPJ GALAȚI:Depistat la volan sub influenta alcoolului

Nr. 3044300 din 20 iunie 2023 EVENIMENTE RUTIERE La data de 19 iunie 2023, in jurul orei 20:40, in zona intersectiei dintre strada Domneasca cu strada Radu Negru, din municipiul Galati, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o persoana a fost ranita. Din verificarile efectuate de politistii… [citeste mai departe]