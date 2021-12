Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a indemnat joi tarile lumii sa dea dovada de mai multa ambitie pentru vaccinarea populatiei, apreciind totodata ca doar vaccinurile nu vor permite eradicarea pandemiei de COVID-19, informeaza AFP.

- Meghan Markle, printul Harry si directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii cer liderilor de la summitul G20 sa dea socoteala legat de inechitatea distribuirii in lume a vaccinurilor anti-Covid, relateaza News.ro. Intr-o scrisoare deschisa, ducii de Sussex, impreuna cu dr. Tedros…

- La summit-ul mondial pentru probleme de sanatate, o suta de națiuni fac un bilanț al pandemiei de Covid-19 pentru a o combate mai eficient. Obiectivul OMS: 40% din totalul populației globului vaccinata de acum și pana la sfarșitul anului și 70%, pana la jumatatea anului 2022, transmite Euronews. Virusul…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin (booster) anti-Covid in unele țari, in timp ce inocularile din Africa intarzie, este ”imorala, incorecta și nedreapta și trebuie oprita”, potrivit directorului general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). ”A incepe inocularea cu cea de-a treia doza…

