Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut marti ca acordul anuntat luni intre Turcia si Rusia vizand evitarea unui atac asupra provinciei siriene nord-vestice Idlib, ultimul bastion al rebelilor, sa garanteze 'protectia...

- Provincia siriana Idlib 'nu trebuie sa se transforme intr-o baie de sange', a declarat marti secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, cerand Rusiei, Iranului si Turciei sa faca totul pentru a proteja civilii, informeaza AFP, scrie Agerpres. 'Combaterea terorismului nu-i absolva…

- O ofensiva impotriva provinciei Idlib, ultimul mare bastion rebel din Siria, va duce la un masacru, a apreciat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul Hurriyet si agentia de presa Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri asupra "riscurilor crescande ale unei catastrofe umanitare in cazul unei operatiuni militare la scara larga in provincia Idlib in Siria", transmite AFP. Intr-un comunicat, care urmeaza unui avertisment similar din 21 august transmis…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut vineri la ONU "o aplicare deplina a sanctiunilor" impotriva Coreei de Nord pentru a ajunge la denuclearizarea sa, la finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate menita sa mentina unitatea membrilor fata de Phenian, relateaza AFP. "O aplicare stricta…

- Statele membre ale ONU au aprobat vineri, cu exceptia SUA, crearea unui Pact mondial neconstrangator privind migratiile, informeaza AFP. ''Migrantii sunt un motor extraordinar de crestere'', a subliniat secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, salutand…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un nou apel "la incetarea imediata a operatiunilor militare" in sud-vestul Siriei, unde fortele regimului isi continua ofensiva contra gruparilor rebele, transmite AFP. Guterres este "profund ingrijorat" de ofensiva militara a armatei siriene…