Secretarul general al ONU nu vrea izolarea Africii Australe

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis luni ca atingerea luna trecuta la nivel mondial a pragului de cinci milioane de decese provocate de COVID-19 reprezinta ''o rusine globala'' si acest bilant ne ''aminteste ca o buna parte din lume a esuat'', relateaza agentia EFE. ''Acestea…

- Acapararea vaccinurilor impotriva coronavirusului de catre țarile bogate și distribuția inechitabila a acestuia la nivel global favorizeaza apariția noilor variante virale mai periculoase și este „o chestiune nu doar imorala ci și stupida”, spune secretarul general al Organizației Națiunilor Unite,…

- Europa ar putea intra intr-o criza legata de aprovizionarea cu gaze pentru la iarna. Avertismentul a fost transmis de un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat. Criza ar putea fi evitata daca s-ar face suficiente eforturi, in special avand in vedere ca…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat, marți, cu privire la un o catastrofa umanitara care se apropie, in Afganistan, dupa ce ultimele trupe americane au parasit țara.