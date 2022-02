Stiri pe aceeasi tema

- ONU a deblocat 20 de milioane de dolari (17,9 milioane de euro) pentru ajutor imediat, a anunțat secretarul general al organizației, Antonio Guterres, citat de Deutsche Welle. Antonio Guterres a declarat ca ONU iși intensifica operațiunile umanitare in Ucraina. Secretarul general al ONU a vorbit cu…

- ‘Razboiul’ declansat de Rusia in Ucraina, care ‘nu are niciun sens’, ‘trebuie sa inceteze acum’, a implorat in noaptea de miercuri spre joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP. ‘Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va…

- Principiile "Cartei Natiunilor Unite nu sunt un meniu a la carte", iar Rusia trebuie "sa le aplice pe toate" in privinta Ucrainei, a afirmat marti secretarul general al ONU, Antonio Guterres, criticand aspru Kremlinul, noteaza AFP.

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat luni, in cursul unor convorbiri telefonice separate cu ministrii de externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, "profunda sa ingrijorare fata de tensiunile crescute" intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a indicat…

- NATO nu intenționeaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina in eventualitatea unei invazii a Rusiei, a reiterat, duminica, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat BBC.