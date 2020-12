Liderii politici ar trebui sa declare "stare de urgenta climatica" in tarile lor, pentru a evita ca incalzirea globala sa ajunga la un nivel catastrofal, a declarat sambata secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in alocutiunea din deschiderea unui summit dedicat climei, transmite Reuters. Peste 70 de lideri politici din intreaga lume urmeaza sa se adreseze in cadrul acestui summit de o zi, desfasurat in spatiul virtual, si care are drept obiectiv pregatirea terenului pentru reduceri mai drastice ale emisiilor de gaze cu efect de sera. "Poate cineva sa mai respinga faptul ca ne confruntam…