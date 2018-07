Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a calificat luni drept ''inimaginabile'' relatarile despre atrocitatile auzite intr-o tabara de refugiati rohingya, in timpul vizitei sale in sudul Bangladeshului, tara care gazduieste un milion de refugiati din Myanmar, relateaza AFP. In tabara din Bangladesh, "am auzit relatari de neinchipuit despre crime si violuri din partea refugiatilor rohingya care au fugit recent in Bangladesh. Ei vor sa li se faca dreptate si sa se intoarca acasa in conditii de siguranta", a declarat secretarul general al Natiunilor Unite pe contul sau de Twitter.…