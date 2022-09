Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a afirmat, sambata, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Pakistan, ca țarile in curs de dezvoltare platesc „prețul” dependenței mondiale de energiile fosile, relateaza AFP.

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a transmis vineri un apel adresat intregii lumi pentru a se mobiliza in sprijinul Pakistanului, la sosirea sa in aceasta tara in contextul unor inundatii catastrofale, informeaza agentia DPA. Fii la curent cu cele…

- Situația umanitara și de securitate din regiune, dar și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova la aproape șase luni de razboi la granița sa, au fost subiectele discutate de președintele Maia Sandu cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres.

- SUA au acuzat Rusia ca folosește centrala de la Zaporojie ca un ”un scut nuclear”. Secretarul de stat Anthony Blinken acuza rușii ca bombardeaza trupele de aparare ucrainene din pozițiile din apropierea centralei nucleare. Aceasta tactica este ”apogeul iresponsabilitații” puncteaza oficialul american.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat luni ca omenirea se confrunta cu „un pericol nuclear nemaivazut dupa apogeul Razboiului Rece” și este la doar „o eroare de calcul distanța de anihilarea nucleara”, transmite AFP preluata de France24, potrivit b1tv.ro. „Am fost extraordinar de…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat duminica, in Surinam, cu privire la „vulnerabilitatea” Caraibelor in fata schimbarilor climatice, pledand totodata pentru mecanisme de finantare destinate tarilor in curs de dezvoltare indatorate, relateaza AFP.

