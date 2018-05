Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat, miercuri, ca nu stie ce decizie va lua omologul sau american Donald Trump in privinta acordului nuclear cu Iranul, considerat de majoritatea puterilor Occidentale drept cea mai buna varianta pentru a impiedica Teheranul sa dezvolte arme nucleare.

- Benjamin Netanyahu încearca sa-l convinga pe Donald Trump sa rupa acordul cu Iranul, însa el nu a prezentat nici o dovada cum ca Iranul ar fi violat acordul, scrie The Economist, citat de Rador.

- Macron indeamna SUA sa nu se retraga din acordul nuclear cu Iranul desi Donald Trump a declarat ca este „nebun" și „ridicol" acest acord spunand ca Iranul va avea "probleme mai mari" daca va relua programul sau nuclear.

- China și Rusia vor bloca orice incercare de a "sabota" acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul, a avertizat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a calificat drept "inacceptabila" orice revizuire a textului, in condițiile in care Donald Trump amenința cu retragerea Statelor Unite, scrie…

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, adaugand ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.ro.

- UPDATE (ora 11:20) – Rusia a anuntat convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU dupa atacurile desfasurate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc, relateaza France Presse. Kremlinul a denuntat „cu cea mai mare fermitate” loviturile executate…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…