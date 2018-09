Stiri pe aceeasi tema

- Avioane militare rusesti si siriene au atacat sambata orasele din provincia Idlib, din Siria, la o zi dupa summitul presedintilor Turciei, Iranului si Rusiei, care nu a reusit sa se puna de acord asupra unei incetari a focului care ar impiedica o ofensiva sustinuta de Rusia, relateaza Reuters.

- Tarile membre ale Uniunii Europene care fac parte din Consiliul de Securitate al ONU au facut apel joi la Rusia si Iran sa respecte acordul de incetare a focului in provincia Idlib din Siria si au atras atentia ca o actiune militara ar putea avea "consecinte potential catastrofale pentru civili",…

- Organizatia Natiunilor Unite a cerut joi Rusiei, Iranului si Turciei sa impiedice o confruntare in provincia Idlib din Siria care ar afecta milioane de civili si in care atat militanti cat si guvernul sirian ar putea folosi clorul ca arma chimica, relateaza Reuters. Emisarul ONU pentru Siria, Staffan…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri asupra "riscurilor crescande ale unei catastrofe umanitare in cazul unei operatiuni militare la scara larga in provincia Idlib in Siria", transmite AFP. Intr-un comunicat, care urmeaza unui avertisment similar din 21 august transmis…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi ca organizatia sa sufera de lipsa de fonduri, cerand intr-un mesaj adresat functionarilor din subordine sa pregateasca masuri de economisire a costurilor, relateaza AFP. Aceasta lipsa este provocata in special de faptul ca unele state membre…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a calificat luni drept ''inimaginabile'' relatarile despre atrocitatile auzite intr-o tabara de refugiati rohingya, in timpul vizitei sale in sudul Bangladeshului, tara care gazduieste un milion de refugiati din Myanmar, relateaza AFP. In…