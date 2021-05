Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus joi despre situatia din Gaza ca este un "iad pe Pamant" pentru copii si a facut apel la statul evreu sa permita fara intarziere accesul ajutorului umanitar, afirmand totodata ca se pregateste sa lanseze un apel la ajutor umanitar din partea comunitatii internationale, transmite Reuters. "Daca exista un iad pe acest Pamant, acesta il reprezinta azi viata copiilor din Gaza", a declarat Guterres, in contextul in care Adunarea generala a ONU, cu 193 de membri, s-a reunit joi pentru a discuta despre relansarea violentelor in Orientul Mijlociu. "Ostilitatile…