- Razboiul din Ucraina va continua pana cand „Rusia va decide sa ii puna capat” si cand va exista „posibilitatea semnarii unui acord politic serios”, intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN. „Razboiul…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu cererea Secretarului General al ONU Antonio Guterres de a implica organizația și Comitetul Internațional al Crucii Roșii in evacuarea civililor de la uzina Azovstal din Mariupol. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al ONU pe 26 aprilie.…

- Presedintele rus Vladimir Putin il primeste marti, la Moscova, pe secretarul general al ONU Antonio Guterres, la doua luni de la declansarea agresiunii militare ruse contra Ucrainei, informeaza DPA si AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, urmeaza sa se intalneasca marti, la Moscova, cu presedintele rus, Vladimir Putin, relateaza BBC. Intalnirea, care va avea loc la Kremlin, se va concentra pe asumarea unui rol diplomatic mai important al Natiunilor Unite in vederea incetarii razboiului din…

- Mariupolul este pe masa discuțiilor dintre Vladimir Putin și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care se deplaseaza marți, 26 aprilie, in Moscova. Marți, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va sosi la Moscova pentru primele discuții fața in fața cu Vladimir Putin de la izbucnirea razboiului,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va deplasa marți la Moscova, unde se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, in contextul invaziei militare declanșate in februarie de Rusia in țara vecina Ucraina, anunța Reuters. Informația a fost confirmata de o purtatoare de cuvant a șefului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat aspru ofensiva rusa in estul Ucraina, facand apel la incetarea luptelor sangeroase timp de patru zile, in perioada Paștelui ortodox. In urma solicitarii sale, Rusia a oferit deja un raspuns categoric, explicand in continuare despre operațiunile…

- Ucraina a ajuns la un acord cu Rusia in vederea deschiderii unui culoar umanitar de evacuare a civililor din portul asediat Mariupol (sud-est). Este primul acord de acest tip de sambata, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, relateaza AFP. ”Am reusit sa ajungem la un acord preliminar (cu rusii)…