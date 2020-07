Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a exprimat joi in favoarea unei "reinventari" a lumii afectate de pandemia COVID-19 care sa aiba mai mult multilateralism, in speranta organizarii unui summit cu participarea celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in septembrie, care sa…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a reclamat miercuri Israelului sa renunte la planul anexarii coloniilor evreiesti din Cisiordania ocupata, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Aceasta anexare, in cazul in care este implementata, va constitui una dintre cele mai grave incalcari ale…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat regretul miercuri ca apelul sau din 23 martie la o incetare a focului in lume pentru o angajare mai eficienta in lupta impotriva pandemiei de COVID-19 nu a suscitat actiuni concrete, potrivit AFP, potrivit Agerpres."O incetare a focului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in diferitele lor raspunsuri la pandemia de COVID-19, potrivit AFP, titreaza Agerpres. Aceste persoane au deja si in vremuri normale dificultati…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri ca Iranul sa fie tras la raspundere pentru lansarea unui satelit militar, sustinand ca acest demers contravine unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, transmite Reuters.Corpul Gardienilor Revolutiei a anuntat miercuri lansarea…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres considera ca "nu este momentul potrivit pentru a reduce resursele si operatiunile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sau ale oricarei alte organizatii umanitare in combaterea virusului", in reactie la decizia anuntata de

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat joi Consiliul de Securitate sa se arate unit in fata pandemiei de COVID-19, subliniind ca este vorba despre "lupa unei generatii si ratiunea de a fi a Natiunilor Unite", scrie AFP. "Un semnal de unitate si de determinare din partea…