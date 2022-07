Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, „condamna fara echivoc“ atacul cu rachete semnalat sambata impotriva portului ucrainean Odesa, port crucial pentru punerea in aplicare a acordului semnat vineri la Istanbul vizand reluarea exporturilor de cereale blocate de razboi, transmite Agerpres,

- Rusia și Ucraina au semnat un acord pentru redeschiderea porturilor ucrainene de la Marea Neagra pentru exporturile de cereale, au declarat Turcia și ONU, sporind astfel speranțele ca o criza alimentara internaționala agravata de invazia rusa poate fi atenuata. Rusia și Ucraina, ambele printre cei mai…

- Reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Turciei se vor intalni vineri pentru a semna un acord propus de Națiunile Unite care sa permita reluarea exporturilor ucrainene de cereale prin porturile asediate de la Marea Neagra, a anunțat joi biroul președintelui turc Tayyip Erdogan, potrivit Reuters și Al Jazeera…

- Negocierile desfasurate la Istanbul intre Ucraina si Rusia pentru deblocarea cerealelor blocate pe pamant ucrainean si pentru facilitarea exporturilor de cereale si de fertilizatori rusesti sunt "o raza de speranta", a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, relateaza AFP.In…

- In zona din Odesa unde rușii au lovit cu rachete, vineri, au rmas doar ruine. Blocurile au fost distruse complet in atac, iar imaginile surprinse la fața locului arata dezastrul lasat in urma de rușii care au lovit cladirile in timp ce oamenii dormeau.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene condamna „atacul absolut nejustificat cu rachete rusesti asupra blocului de apartamente si a bazei de odihna din localitatea Sergheevca din regiunea Odesa, care s-a soldat cu pierderi de vieti omenesti, inclusiv copii”.

- Antonio Guterres urmeaza sa se intalneasca cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si cu prim-ministrul Natalia Gavrilita, dupa care va vizita, marti, o tabara de refugiati ucraineni.

- Mariupolul este pe masa discuțiilor dintre Vladimir Putin și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care se deplaseaza marți, 26 aprilie, in Moscova. Marți, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va sosi la Moscova pentru primele discuții fața in fața cu Vladimir Putin de la izbucnirea razboiului,…