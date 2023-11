Stiri pe aceeasi tema

- Protectia civililor “trebuie sa fie primordiala” in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, a declarat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, citat de Reuters, avertizand ca Fasia Gaza devine “un cimitir pentru copii”, conform agerpres.ro. “Trebuie sa actionam acum pentru…

- Fostul ministru Miron Mitrea, convertit in analist politic la Realitatea Plus il critica pe secretarul general al ONU, pentru declarațiile sale care au pus pe jar Israelul, dar și alte state pro-Israel. Nu e treaba lui Guterres sa spuna cine are dreptate sau nu, susține Mitrea. „Guterres este un politician…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, criticat vehement de Israel marti, s-a declarat „socat" miercuri de „interpretarea tendentioasa" a cuvintelor sale despre Hamas, asigurand ca nu ar fi justificat atacurile gruparii islamiste palestiniene.

- Orientul Mijlociu se afla pe „marginea prapastiei”, a avertizat secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, indemnand totodata gruparea islamista Hamas sa elibereze imediat toti ostaticii si a facut apel la un acces umanitar rapid in Fasia Gaza, potrivit dpa, informeaza AGERPRES . „Fiecare…

- "Fiecare dintre aceste obiective sunt valabile prin ele insele", a declarat Guterres intr-un comunicat. "Ele nu ar trebui sa devina moneda de schimb si trebuie sa fie puse in aplicare pentru ca asa este corect" de procedat, a afirmat el."Gaza nu mai are apa, electricitate si alte bunuri esentiale",…

- Moartea jurnalistului Issam Abdallah, de la Reuters, care a fost ucis in timp ce lucra in sudul Libanului, demonstreaza riscul enorm ca acest conflict dintre Israel și gruparea militanta palestiniana Hamas sa se extinda in Liban, a declarat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Un jurnalist…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este in "contact permanent" cu autoritatile israeliene "pentru a le cere sa evite o catastrofa umanitara", a declarat vineri purtatorul sau de cuvant Stephane Dujaric, referindu-se la ordinul de evacuare a unei parti a Fasiei Gaza.