Secretarul general al ONU cere o anchetă asupra raportului privind avorturile forțate din Nigeria Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut o ancheta privind acuzațiile de avorturi sistematice și forțate care ar fi fost comise de armata nigeriana, a declarat vineri purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, potrivit Reuters. Reuters a relatat miercuri ca armata nigeriana a derulat un program secret, sistematic și ilegal de avorturi in nord-estul țarii cel puțin din 2013 incoace. Programul a presupus intreruperea a cel puțin 10.000 de sarcini in randul femeilor și fetelor, multe dintre ele rapite și violate de militanții islamiști, potrivit a zeci de marturii și… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

