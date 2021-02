Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 719 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 370 de vaccinuri, 344 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ, s-a administrat un numar de 349 de vaccinuri.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a primit joi prima doza de vaccin anti-COVID-19 si a cerut sa se conlucreze pentru ca toata lumea sa aiba acces la vaccin, relateaza EFE. Intr-un mesaj postat pe Twitter, Guterres s-a declarat "norocos" si "recunoscator" pentru aceasta vaccinare…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.790 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 840 vaccinuri, din care 597 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In Turcia s-au administrat in prima saptamana de vaccinare impotriva COVID-19 peste un milion de doze din produsul chinezesc Sinovac, arata datele preluate miercuri de Reuters de la ministerul sanatatii. Programul a fost lansat joia trecuta. Primii vaccinati sunt angajatii din sistemul sanitar; ulterior…

- Un numar de peste 800.000 de oameni au fost vaccinati pana acum in Rusia impotriva coronavirusului si au fost expediate in teritoriu mai mult de 1,5 milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V, a anuntat ministrul Sanatatii, Mihail Murasko, care a adaugat ca de la 1 ianuarie, cei care se imunizeaza…

- Companiile Pfizer si Moderna verifica daca vaccinurile pe care le-au dezvoltat impotriva COVID-19 sunt eficiente si impotriva noii tulpini cu raspandire mai rapida a coronavirusului aparuta in Marea Britanie, a informat marti CNN, relateaza Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel la o coordonare globala in privinta vaccinurilor. Intr-un mesaj video adresat forumului anual al Premiului Nobel pentru Pace, Guterres a spus ca lumea se confrunta cu un dusman comun, virusul, relateaza DPA, citeaza Agerpres.

