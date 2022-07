Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat duminica, in Surinam, cu privire la „vulnerabilitatea” Caraibelor in fata schimbarilor climatice, pledand totodata pentru mecanisme de finantare destinate tarilor in curs de dezvoltare indatorate, relateaza AFP.

- Secretarul general al ONU a sosit sambata la Paramaribo, unde s a intalnit cu presedintele Surinam, Chandrikapersad Santokhi. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat duminica, in Surinam, cu privire la "vulnerabilitatea 39; 39; Caraibelor in fata schimbarilor…

- Consecintele negatve in lume ale invaziei Ucrainei de catre Rusia se agraveaza si afecteaza 1,6 miliarde de persoane, anunta miercuri secretarul general al ONU Antonio Guterres, intr-un al doilea raport al Organizatiei cu privire la repercusiunile internationale ale acestui conflict armat, relateaza…

- Republica Moldova, o tara mica si cea mai saraca din Europa, a primit de la inceputul razboiului din Ucraina peste 400.000 de refugiati, din care 90.000 au ramas acolo. La intalnirea pe care a avut-o astazi la Chisinau cu presedinta Maia Sandu, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a promis mai…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, nu va putea participa la evenimentele publice planificate pentru luni, 9 mai, a anuntat Directia informare si comunicare cu mass media a Aparatului Presedintelui Republicii Moldova. Potrivit comunicatului de presa, presedintele va lipsi din motive de sanatate.A…

- Un razboi este o absurditate in secolul al XXI-lea’, a declarat joi secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, la sosirea sa la Borodianka, una dintre localitatile din apropierea Kievului unde ucrainenii ii acuza pe rusi ca au comis abuzuri in timpul perioadei in care…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut marti Ucrainei si Rusiei sa colaboreze cu aceasta organizatie in vederea deschiderii de culoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele de conflict din Ucraina, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Am propus crearea unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…