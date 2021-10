Stiri pe aceeasi tema

- Acapararea vaccinurilor impotriva coronavirusului de catre țarile bogate și distribuția inechitabila a acestuia la nivel global favorizeaza apariția noilor variante virale mai periculoase și este „o chestiune nu doar imorala ci și stupida”, spune secretarul general al Organizației Națiunilor Unite,…

- Noul director al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Daniel Chelcea, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in momentul de fata, daca ar extinde capacitatea Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) pentru pacientii cu COVID-19, ar risca sa aiba loc un incendiu ca la Constanta,…

- Varianta Delta a Covid-19, la originea unui nou val de contaminare in multe tari, este un avertisment care ar trebui sa incurajeze actiuni rapide inainte de aparitia mutatiilor mai periculoase, au anuntat, reprezentantii OMS, potrivit News.ro. "Tulpina Delta este un avertisment, care ne spune…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) cerea in urma cu o saptamana tarilor bogate sa nu-si vaccineze anticovid cei mai tineri locuitori si sa doneze dozele in plus tarilor sarace, o solicitare care pare sa aiba putin ecou in Franta, unde ministrul Educatiei Jean-Michel Blanquer a anuntat miercuri ca…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica, ca in Romania strategia este de a creste numarul persoanelor vaccinate si nu de a administra o a treia doza celor care s-au imunizat deja cu schema completa. Declaratia vine in contextul in care Pfizer a anuntat ca va cere…

- Redresarea economiei mondiale este pusa in pericol de raspandirea variantelor de Covid-19 si de accesul redus la vaccinuri al tarilor in dezvoltare, au avertizat sambata ministrii de Finante ai celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20), transmite Reuters. Reuniti la Venetia, in prima…

