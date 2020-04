Șapte noi decese provocate de coronavirus, in Romania! Bilantul ajunge la 133

Deces 127Barbat, 46 ani, jud Ialomita. Internat in SJU Slobozia ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID 19 in data de 1.04.2020, confirmat in aceiasi data. Decedat in 3.04.2020.Deces 128Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internata in SJU Suceava… [citeste mai departe]