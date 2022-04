Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va deplasa marți la Moscova, unde se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, in contextul invaziei militare declanșate in februarie de Rusia in țara vecina Ucraina, anunța Reuters. Informația a fost confirmata de o purtatoare de cuvant a șefului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a scris presedintilor Rusiei si Ucrainei, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, cerand sa fie primit la Moscova si la Kiev, a anuntat miercuri purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, scrie digi24.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat sa fie primit in audiența de președintele rus Vladimir Putin la Moscova și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski in Ucraina pentru a discuta despre necesitatea urgenta de a aduce pace, potrivit unui purtator de cuvant al ONU, citat de CNN…

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a cerut, marti seara, instituirea unui armistitiu umanitar in Ucraina cu ocazia Pastelui Ortodox si a pledat pentru crearea de noi culoare umanitare.

- Serghei Soigu, ministrul rus al apararii, l-a informat vineri pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre obiectivele a ceea ce Moscova numeste o „operatiune militara speciala” in Ucraina. Rusia continua sa nege ca soldații sai au tras in ținte civile.

- ‘Razboiul’ declansat de Rusia in Ucraina, care ‘nu are niciun sens’, ‘trebuie sa inceteze acum’, a implorat in noaptea de miercuri spre joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP. ‘Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…