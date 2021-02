Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel vineri la un plan global de vaccinare sub auspiciile Grupului 20 al principalelor economii pentru a ajuta la combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza DPA. Intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, care in acest an are loc online, el a spus ca este nevoie de un grup operativ de urgenta pentru stabilirea unei strategii, alaturi de monitorizarea impartirii intre tari a dozelor suplimentare, ceea ce ar putea ajuta statele sarace sa faca fata crizei. Guterres a mai afirmat ca tarile, dar si companiile "care au logistica…