- Secretarul general al ONU Antonio Guterres cere un ”armistitiu imediat in intreaga lume”, in vederea apararii civililor celor mai vulnerabili din tarile aflate in conflict de ”furia” noului coronavirus, relateaza AFP si Reuters.”Furia cu care se abate virusul arata ca razboiul este o nebunie”,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut miercuri guvernelor din toate țarile „sa iși intensifice eforturile imediat”, pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit...

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a recomandat ca ministrii si diplomatii sa nu participe la reuniunea anuala a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor de luna viitoare de la New York din cauza riscului epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters si AFP. Peste 7.000 de persoane participa de…