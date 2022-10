”Acordul Marii Negre” – cum mai este numit documentul -, semnat la 22 iulie de catre ONU, Ucraina, Rusia si Turcia, a permis exportarea a peste noua milioane de tone de ecereale ucrainene si alinarea crizei aliemtare mondiale cauzate de Razboiul rus in Ucraina, insa incertitudini in centrul carora se afla o prelingire a acordului au condusb deja la o scumpire a pretului anumitor produse. Aceste incertitudini au legatura cu declaratii ale Rusiei, care denunta o neaplicare a unui al doilea acord – semnat in aceeasi zi – care sa permita exporturi ruse de cereale si ingrasaminte. Durata initiala a…