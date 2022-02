Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…

- Este "incompatibil cu principiile Cartei Natiunilor Unite", a adaugat seful ONU, in comunicatul sau."ONU, in conformitate cu rezolutiile Adunarii Generale, continua sa sustina pe deplin suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Ucrainei, in cadrul frontierelor sale recunoscute international",…

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…

- La cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, intr-o conferința de presa, ca vrea sa evite un razboi in Europa și ca o parte din trupele de langa granițele ucrainene au fost retrase, Joe Biden va face marți seara, de la ora 22:30 (ora Romaniei), o declarație despre negocierile cu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca anunțul Rusiei ca iși va retrage trupele de la granița Ucrainei ii da motive pentru „un optimism precaut”, dar alianța nu a vazut inca nicio dezescaladarea a tensiunilor, relateaza The Guardian. „Acest anunț da motive pentru un optimism…

- Rusia a declarat joi ca Statele Unite au aratat ca nu sunt dispuse sa abordeze principalele preocupari de securitate ale Moscovei. Acestea au fost expuse in timpul conflictului din jurul Ucrainei. Rusia susține ca ambele parți au interes in continuarea dialogului. Inaltul diplomat Serghei Lavrov a declarat…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…