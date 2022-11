Stiri pe aceeasi tema

- ”A pune capat razboiului purtat de catre Rusia constituie un imperativ moral si pur si simplu cel mai bun lucru de facut in favoarea economiei mondiale”, a declarat Janet Yellen presei, in marja unei intalniri cu omologul sau francez Bruno Le Maire. Invazia Ucrainei de catre Rusia nu figureaza, in mod…

- ”Vom face tot ceea ce putem pentru a mentine acordul”, a anuntat joi, intr-o vizita in Ottawa, Antony Blinken. El a avertizat ca o decizie a Rusiei de a pune capat acestui acord ar fi primita ”cu o profunda ingrijorare” si ”multa furie de taari din intreaga lume care beneficiaza de cereale ucrainene”.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca Moscova a cerut Națiunilor Unite informații cu privire la destinația și beneficiarii finali ai transporturilor de cereale din Ucraina, spunand ca de aceste informații depind "ajustarile" unui acord pentru deblocarea exporturilor de cereale…

- ”Rusia si Turcia ii vor deranja cu siguranta pe unii, iar tarile dezvoltate vor fi mai putin fericite”, a declarat Erdogan. Cei doi lideri s-au retras apoi sa discute in privat. LIVE: Turkiye’s President Erdogan and Russia’s President Putin address the media following their bilateral meeting in Astana…

- Ministerul a declarat ca 10 nave, cu 169.300 de tone de produse agricole, urmau sa paraseasca porturile ucrainene de la Marea Neagra duminica. ”La ora 10.00, 8 nave au parasit porturile Odesei Mari, iar alte 2 isi asteaptau randul si conditiile favorabile”, se arata intr-un comunicat al ministerului.…

- "In legatura cu semnarea acordului privind deblocarea (de catre Rusia - n.r.) a porturilor ucrainene pentru exportul de grau, au fost reluate lucrarile in porturile Odesa, Cernomorsk si Pivdeni", a anuntat marina militara pe pagina de Facebook a instituției, relateaza Reuters.Potrivit sursei citate,…

- Centrul Comun de Coordonare din Turcia, care monitorizeaza implementarea acordului, a estimat cantitatea totala de cereale si produse alimentare exportate din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, de cand a fost incheiat acordul, la 721.449 de tone. Exporturile de cereale ale Ucrainei au scazut…