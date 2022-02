Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care tensiunile dintre Est si Vest au atins cel mai inalt nivel de la prabusirea Uniunii Sovietice in anul 1991, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca lumea este probabil un loc mai periculos acum decat in timpu

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat luni, in cursul unor convorbiri telefonice separate cu miniștrii de externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, „profunda sa ingrijorare fata de tensiunile crescute” intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a indicat…

- Sistemul financiar mondial trebuie reformat in asa fel incat sa scape de discriminari, din cauza careia resursele merg in primul rand catre tarile bogate, a declarat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, vorbind la discutia virtuala „Agenda Davos”.

- Arhiepiscopul anglican sud-african emerit Desmond Tutu, laureat al Premiului Nobel pentru Pace si un simbol al luptei impotriva apartheidului, decedat duminica la 90 de ani, a fost "o sursa de inspiratie pentru generatii din lumea intreaga" si "o calauza luminoasa pentru justitia sociala, libertate…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a indemnat tarile lumii sa dea dovada de mai multa ambitie in ceea ce privește vaccinarea populației, informeaza AFP. Potrivit lui Guterres, obiectivul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), este ca fiecare tara din lume…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, declarat marti caz contact dupa s-a aflat in apropierea unui responsabil al Organizatiei bolnav de COVID-19, a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice, noteaza AFP. Seful ONU, in varsta de 72 de ani, si-a anulat viitoarele…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a intrat in izolare pentru cateva zile, potrivit unor surse diplomatice de la New York. In varsta de 72 de ani, Antonio Guterres s-a aflat in apropierea unui oficial al ONU care s-a imbolnavit de Covid. Secretarul si-a anulat prezența la toate evenimentele,…