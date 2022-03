Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat luni recunoasterea de catre Moscova a independentei regiunilor separatiste din Ucraina si a cerut Rusiei “sa aleaga calea diplomatiei”, noteaza AFP. “Condamn decizia Rusiei”, a declarat Jens Stoltenberg intr-un comunicat. {{594406}}“Aliatii cer…

- Ce se va intampla in Romania dupa ce separatiștii proruși au deschis focul in Ucraina. Ce anunț a facut de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferința de presa dupa o reuniune cu miniștrii apararii. Tot acesta a spus ca NATO ramane deschisa dialogului cu Rusia, insa aliații trebuie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a sosit vineri, 11 ianaurie, in Romania, unde a vizitat alaturi de presedintele Klaus Iohannis Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta.Jens Stoltenberg a precizat ca Romania nu este singura. "Suntem umar la umar, gata sa aparam Romania…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat vineri, la Baza militara Mihail Kogalniceanu, ca „Romania nu e singura” și ca „avioane de lupta din Germania și Italia se afla aici pentru a proteja aliații”. „Va mulțumesc pentru contribuția semnificativa la alianța. Romania nu este…

- Jens Stoltentenberg, secretarul general al NATO, va sosi vineri in Romania și va vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, din județul Constanța, au declarat surse pentru Libertatea. Vizita sa vine in contextul in care Rusia a masat trupe la granița cu Ucraina, iar Statele Unite trimit in Romania…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat joi ca desfasurarea de trupe de catre Rusia in ultimele zile in Belarus, tara vecina cu Ucraina, este cea mai importanta realizata de Moscova de la incheierea Razboiului Rece, transmit EFE si Reuters. "Sunt asteptate 30.000 de trupe de lupta,…

- NATO nu intenționeaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina in eventualitatea unei invazii a Rusiei, a reiterat, duminica, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat BBC.

- Secretarul de stat adjunct al SUA Wendy Sherman a discutat marti cu reprezentantii tarilor NATO despre convorbirile cu omologul sau rus de luni de la Geneva privitoare la Ucraina, reafirmand dorinta Washingtonului de a lucra "in stransa colaborare" cu aliatii sai, relateaza AFP. Negociatoarea-sefa…